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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن موعد حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة مع الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موعد عودة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق للمشاركه في مباريات الفريق .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن أزمة كهربا تقترب من الانتهاء حيث أنه من المفترض أن يسدد الغرامه خلال الايام المقبله خوفا من تجدد الإيقاف مره اخري في نهاية ديسمبر.

وأضاف شوبير أن كهربا سيشارك في مباريات الفريق في منتصف شهر يناير المقبل عقب سداد قيمه الغرامة والتي تبلغ ٦٠ مليون جنيه مصري. 

وتابع  أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق مقتنع بإمكانيات كهربا ويرغب في حل الأزمة سريعا ليعود للمشاركة في المباريات .

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أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عرض خارجي من أجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.


وقال هشام خلال برنامجه "ديربي مع أمير هشام" عبر إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأهلي تلقى عرضًا خارجيًا لاستقطاب طاهر محمد في الشتاء".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر ظهر بشكل جيد خلال الفترات الماضية مما جذب الأنظار إليه وجعله محط اهتمام عدد من الأندية الخارجية، إلا أنه سيكون من الصعب التفريط في قدراته بسبب حاجة مارسيل كولر المدير الفني، في الاحتفاظ بخدماته".

الأهلي يواصل صدارة الدوري الممتاز بثنائية أمام المحلة ..فيديو وصور
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غزل المحلة  بهدفين دون رد  بالمباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة  17 بعد عرضية متقنة من علي معلول داخل منطقة الجزاء ليقابلها بيرسي تاول بتسديدة على الطائر داخل الشباك.

واستعاد بيرسي تاو جناح  النادي الأهلي  ذاكرة التهديف مع المارد الأحمر في مسابقة الدوري المصري بعد عام كامل من الصيام التهديفي.

وكانت آخر مواجهة سجل فيها بيرسي تاو هدفا مع الأهلي تعود إلى مباراة سموحة في الجولة السادسة من دوري الموسم الماضي.

وأحرز الهدف الثاني برونو سافيو في الدقيقة 30 بعد فاصل من المراوغات الرائعة من أحمد عبد القادر يسار منطقة الجزاء أنهاها بتمريرة أرضية مرت من كريم فؤاد ثم قابلها برونو سافيو بتسديدة زاحفة سكنت منتصف المرمى.

وافتتح برونو سافيو، لاعب الاهلي، أهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعاقد مطلع الموسم الحالي قادما من فريق بوليفار البوليفي.

وواصل الأهلي صدارته لترتيب  الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 15 من 5 مباريات، بينما يأتي المحلة في المركز  الرابع برصيد 10 نقاط.

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