بركات: الزمالك تعامل جيدا في أزمة الوردي.. وأدعوه للتعلم من تجربتي بقطر

علق الإعلامي محمد بركات، على أزمة المغربي زكريا الوردي مع نادي الزمالك.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الزمالك تعامل باحترافية في أزمة لاعبه زكريا الوردي".



وتابع: "الوردي لاعب جيد ولن يلعب في الرجاء المغربي ومن ثم يتعاقد معه الزمالك إلا إذا كان لاعبا مميزا".



وواصل: "أتمنى من الوردي ألا يحزن بسبب مستواه في شهرين فقط مع الزمالك، وعليه النظر إلى تجربتي بعد خروجي من الإسماعيلي إلى قطر، وهي الفترة الأسوأ بمسيرتي".



وأتم: "الأهلي أعادني إلى مستواي مرة أخرى، لذلك على الوردي ألا يحزن بسبب رحيله عن الزمالك، فهناك أمل للعودة لمستواه مرة أخرى".