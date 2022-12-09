مهاجم أجنبي ونجم فيوتشر .. صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن طارق طه مدافع فريق فيوتشر دخل ضمن المرشحين لإرتداء قميص الزمالك، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال شهر يناير المقبل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن هناك بعض الأسماء مرشحة للانضمام إلى صفوف الزمالك في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك استقرت على ضم مهاجم أجنبي تحت السن ويتواجد أكثر من مرشح وعلى رأسهم لاعبي نيجيري وآخر كولومبي.

وأضاف "طارق طه لاعب فريق فيوتشر مرشح لتدعيم الجبهة اليسرى إلى جانب محمد حمدي لاعب إنبي الصاعد بجانب مصطفى العش لاعب فريق غزل المحلة".

وواصل قائلا: "على مستوى الدفاع تضم القائمة كل من خالد صبحي لاعب فريق الاتحاد السكندري وباهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي ومصطفى كالوشا لاعب فريقو إنبي".

وأكد شبانة، أن مسئولي الزمالك وضعوا قائمة الأسماء أمام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق لحسم الأمر بشكل نهائي وتحديد الأسماء الأنسب له.

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