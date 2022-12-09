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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان الجهود المشتركة لدعم أوكرانيا

صدى البلد

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، أمس /الخميس/ في باريس مع الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت، الجهود المشتركة المستمرة الهامة لدعم أوكرانيا في مواجهة حرب روسيا.


وشددت شيرمان على حالة القلق المشترك بشأن محاولات جمهورية الصين الشعبية لتقويض الوضع الراهن في مضيق تايوان والذي يهدد السلام الإقليمي والعالمي والاستقرار والازدهار -وفق ما جاء في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني.


والتقت شيرمان أيضا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، وناقشا الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى واشنطن العاصمة، فضلاً عن الجهود المشتركة المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا وأعضاء مجموعة السبع وحلفاء الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأخرى، لدعم أوكرانيا في مواجهة حرب روسيا.


وأعربت شيرمان عن ترحيبها باستضافة فرنسا في 13 ديسمبر مؤتمرا دوليا لبناء صمود أوكرانيا. 

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