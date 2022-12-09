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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كأس العالم.. صدمة في اليمن بعد تسبب مونديال 2022 بارتفاع أسعار القات

صدمة في اليمن بعد
صدمة في اليمن بعد تسبب مونديال 2022 بارتفاع أسعار القات

مع احتدام منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر ووسط شغف اليمنيين بمتابعتها، ارتفعت أسعار نبات القات الذي يتعاطاه معظم اليمنيين يوميا، إلى مستويات قياسية وصلت إلى أكثر من 100%، خاصة في عدن وصنعاء وغيرها من مراكز المحافظات.

 

ويتناول معظم اليمنيين القات عقب ظهر كل يوم، إذ يمضغون  أوراقه ويمتصون عصارتها.

 

وقال متعاطون للقات في عدن إن بائعي هذه النبتة المصنفة كمخدر من قبل منظمة الصحة العالمية، دائما ما يستغلون الأحداث الساخنة لرفع سعر القات جراء زيادة الطلب عليه.

 

وذكروا أن أسعار بيع القات وصلت إلى أرقام خيالية وسجلت مستويات قياسية منذ بدء منافسات دور الستة عشر بالمونديال.

 

ويولي اليمنيون اهتماما كبيرا بمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر لا سيما وأن البطولة تقام لأول مرة في بلد عربي، الأمر الذي جعلهم أكثر حماسا للمتابعة وبالتالي أكثر طلبا على القات الذي يساعدهم للجلوس لفترة طويلة في مقايل (مجالس) جماعية.

 

ووُضعت شاشات عملاقة في الساحات والشوارع الرئيسية في العديد من المدن اليمنية لمشاهدة المباريات.

 

ويمارس معظم اليمنيين مضغ القات منذ قرون، ويمثل أحد الثوابت القليلة في بلد تمزقه حرب منذ ثماني سنوات تسببت في اهتراء نسيجه الاجتماعي وإلحاق خسائر تراكمية بالاقتصاد وصلت إلى 126 مليار دولار، وفق تقديرات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

ويصل متوسط قيمة ما يشتريه المواطن العادي من القات يوميا إلى نحو خمسة آلاف ريال يمني (حوالي أربعة دولارات) بينما يبلغ نوع القات الجيد (12 دولارا).

 

والقات منتج نباتي يستهلك يوميا على نطاق واسع في اليمن، ويعد أهم محصول زراعي رابح تجاريا ورائج استهلاكيا هناك نتيجة الأموال الكبيرة التي يحركها في الأسواق والتي تصل إلى نحو عشرين مليون دولار يوميا، ويدر عائدات مادية تفوق بأربعة أضعاف مردود أي زراعة أخرى، طبقا لدراسات اقتصادية.

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