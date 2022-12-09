ترتدي بيجاما.. شاهد إطلالة أحلام في تصوير برنامج سعودي أيدول

انتهت مؤخرا المطربة أحلام من تصوير جزء كبير من برنامجها الجديد لإكتشاف المواهب “سعودي أيدول” وهو برنامج متخصص لإكتشاف المواهب الفنية فى مجال الغناء.



ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.

أحلام

أحلام

تعليق أحلام على صورها الجديدة

أحلام نشرت مجموعة من الصور لها من كواليس تصوير برنامج سعودي أيدول عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: فى أول لقاء مع السوشيال ميديا أثناء تصوير سعودي أيدول أنتظرونا قريبا.

احلام

أحلام



موعد عرض برنامج سعودي أيدول

وكان المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية قد أعلن فى وقت سابق أن شهر ديسمبر الحالى هو الموعد المبدئى لعرض أولى حلقات سعودي أيدول، إلا أن أحلام لم تحدد الموعد النهائى للعرض فى منشورها السابق.







تفاصيل برنامج سعودي إيدول



وكان تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن تعاون فني جديد بين هيئة الترفية ومجموعة MBC، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب آل الشيخ: "سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس في لجنة التحكيم يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".