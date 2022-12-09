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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يتجسس على المواطنين والشركات عبر تويتر | تفاصيل

تويتر
تويتر

يمتلك إيلون ماسك إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم من أكثر من 70000 موقع إلكتروني تابع للحكومة الأمريكية وشركات الرعاية الصحية وشركات Fortune 500 التي تعلن على Twitter ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Adalytics.

وفقا لتقرير "Adalytics" يتم تمكين مشاركة البيانات من خلال أداة الإعلان على تويتر والتي تسمى بكسل ، والتي يقوم المعلنون بتضمينها على موقع الويب الخاص بهم لتتبع وتحليل واستهداف مستخدمي النظام الأساسي المملوك لـ ماسك بإعلاناتهم.

طريقة تجسس إيلون ماسك

يقوم البكسل بتوجيه هذه البيانات إلى Twitter ، والتي تتضمن عنوان IP الخاص بالمستخدم ومعلومات الدفع والنشاط على موقع الويب.

 يشير التقرير إلى أن Apple هي واحدة من الإعلانات القليلة على Twitter التي لا تستخدم الأداة ، إلى جانب Tesla و SpaceX الخاصين بـ Musk ، اللتين دفعتا مؤخرًا أكثر من 160 ألف دولار لحملة.

تم العثور على إجمالي 70772 موقعًا لتقديم طلبات HTTPS إلى static.ads-twitter.com ، كما كتب مؤسس Adalytics Krzysztof Franaszek في التقرير.

 وشمل ذلك العديد من المواقع الحكومية والإعلامية وغير الهادفة للربح والجامعات والعلامات التجارية.

كارثة البيانات 

 كما يشير فراناسك إلى أن الكيانات التي تعلن على تويتر "قد لا تدرك أنها تشارك بيانات تيرابايت من زوارها وجماهيرها مع تويتر".

 ومن المرجح أيضًا أن هؤلاء المعلنين لم يمكّنوا إعداد استخدام البيانات المقيدة (RDU) ، والذي "يُمكّن المعلن من تقييد استخدام تويتر لأحداث التحويل على المستوى الفردي لأغراض تجارية محددة نيابةً عن ذلك المعلن فقط".

 قال Franaszek: "هناك احتمال أن كل موقع ويب لا يستخدم ميزة RDU هذه يسمح لتويتر بالاختلاط وإعادة استخدام بيانات حركة مرور الويب الخاصة بالمعلنين لأغراض أخرى".

 تشمل مواقع الويب التي تستخدم البكسل: التطبيق المجاني لوزارة التعليم لمساعدة الطلاب الفيدراليين أو FAFSA ؛  وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ؛  اطباء بلا حدود؛  webmd.com ؛  ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

معلومات الشركات في يده

ومع ذلك ، يُظهر التقرير أيضًا أن العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى تعلن على Twitter ، مما يشير إلى أن Musk ، الذي يمتلك Tesla ، يمكنه تحليل حركة المرور إلى تلك المواقع.

 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "صانعي السيارات هم من بين أكثر المعلنين قلقًا ، حيث أثارت جنرال موتورز تساؤلات حول ما إذا كانت بيانات Twitter ستتم مشاركتها مع شركة سيارات السيد Musk ، Tesla ، حسبما قال ثلاثة أشخاص."

إيلون ماسك تجسس تويتر

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