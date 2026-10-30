إخماد حريق في منزل بمنشأة القناطر دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بإحدى قرى مركز منشأة القناطر، دون وقوع إصابات، مع منع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

تفاصيل حريق منزل بمنشأة القناطر

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى مركز منشأة القناطر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وبدأت التعامل مع النيران حتى تمكنت من إخمادها والسيطرة عليها، دون تسجيل أي إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.