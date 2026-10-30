النيابة تحقق في مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بالجيزة

تباشر النيابة المختصة التحقيق في مصرع عامل يبلغ من العمر 55 عامًا، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع عامل في حادث تصادم

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه أثناء عبوره الطريق فوجئ بسيارة ملاكي يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، فاصطدمت به، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

قرار النيابة بدفن الجثمان

وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وكلفت الجهات المختصة باستكمال التحريات حول ملابسات الحادث، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.