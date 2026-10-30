قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ نظيره التركي بذكرى العيد القومي
مهيب عبدالهادي عن رحيل مدربي الأهلي: نفس السيناريو يتكرر من أيام كولر
ضوابط شرعية للألعاب الإلكترونية.. متى يكون الترفيه حلالًا؟
أحمد شوبير ينتقد تأجيل قرارات الزمالك: الجمهور عايز يعرف هتعملوا إيه
بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد سيدي يعقوب في قويسنا بالمنوفية
توافد الوفديين على مقر الحزب للتصويت في انتخابات الهيئة العليا.. فيديو وصور
تقارير إسرائيلية: واشنطن تنقل 10 طائرات شحن عسكرية إلى النقب ضمن جسر جوي بالمنطقة
المستشار الألماني: نعمل على إنهاء حرب إيران في أسرع وقت
وزير التعليم يلتقي رئيس سنغافورة ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي
خلال مباحثاته بالمجر.. وزير النقل يتفق على استكمال توريد 44 عربة ركاب جديدة للسكك الحديدية
الزمالك يستقر على موعد الجمعية العمومية لمناقشة الملفات المهمة
113 ميناء حول العالم تتحرك لوقف شحن الأسلحة إلى مناطق الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تحقق في مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة المختصة التحقيق في مصرع عامل يبلغ من العمر 55 عامًا، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبوره الطريق بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع عامل في حادث تصادم

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه أثناء عبوره الطريق فوجئ بسيارة ملاكي يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، فاصطدمت به، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

قرار النيابة بدفن الجثمان

وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وكلفت الجهات المختصة باستكمال التحريات حول ملابسات الحادث،  عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم العمرانية الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

حالة الطقس

أمطار بالقاهرة والمحافظات وشبورة صباحية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

شيكو بانزا

ناقد رياضي: أزمة شيكو بانزا في رواندا حقيقية.. واحتفاله الأخير مقزز

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

ترشيحاتنا

صورة من الحلقة

طلاب هندسة القاهرة يحصدون المركز الثاني في مسابقة أفضل مشروعات التخرج عن إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في غزة

نواف سلام

نواف سلام: ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

الاحتيال الإلكتروني

خبير أمن معلومات يحذر من أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني.. الروابط المشبوهة وأكواد التحقق

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد