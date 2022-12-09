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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

بعد ظهور أول حالة.. آخر مستجدات جدري القرود وموقف مصر من المرض|أرقام

تراجع إصابات جدري
تراجع إصابات جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود، لشخص يبلغ 39 عاما، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه المصاب، ومن خالطه، ونقل المريض لتلقي العلاج في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية لمصاب جردي القرود مستقرة، فيما يأتي اكتشاف الحالة في ظل رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة، ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض.

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مستجدات جدري القرود في العالم

في هذا الصدد، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أعداد حالات جدري القرود في العالم حوالي 82.517 حالة، في 112 دولة، بينهم 65 حالة وفاة، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول الأعلى إصابة بـ 29.716 حالة، منها 20 حالة وفاة، ثم أوروبا اعتبارًا من 6 ديسمبر 2022 ، لم تبلغ 17 دولة عن حالة جدري الماء لأكثر من 21 يومًا، ومنذ بداية تفشي مرض الجدري واعتبارًا من 6 ديسمبر 2022 ، تم الإبلاغ عن 20934 حالة مؤكدة لمرض الجدري من 29 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

ليست ظاهرة وبائية في مصر

وأضاف بدران خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك انخفاضا عالميا فى الحالات الجديدة، موضحا أن تسجيل مصر ثلاث حالات يحسب لها، وهو لا يشمل أى ظاهرة وبائية فى مصر حتى الآن، أما عن أعراض جدري القرود فهي كالتالي:

بعض الحالات كانت بلا أعراض، على عكس ما كان معروفًا عن جدري القرود في أفريقيا، لا تظهر الأعراض على جميع المرضى.

انخفاض إصابات جدري القرود

أعراض جدري القرود

وأوضح أن أعراض جدري القرود تماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابين بالجدري، ولكنها أقل شدّة، وتنقسم مرحلة العدوى إلى فترتين، الفترة الأولى خمسة أيام، وتشمل أعراضها "الحمى - الصداع الشديد - تضخّم العقد اللمفاوية - تطور الغدد الليمفاوية المتضخمة، وقد يكون تورم الغدد الليمفاوية، عاما أي (يشمل العديد من المواقع المختلفة في الجسم)، أو موضعيًا في عدة مناطق (مثل الرقبة والإبط ، تحت الفك السفلي أو أو الإبط أو الأربية).

وتابع: باقي الأعراض هي آلام في الظهر وفي العضلات، والإعياء، فقدان الطاقة.

وأشار إلى أن الفترة الثانية هي فترة ظهور الطفح الجلدي، والتي تراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام عقب الإصابة بالحمى، وتشمل أعراضها ما يلي:

  • تظهر فيها مختلف مراحل الطفح.
  • يبدأ الطفح على الوجه.
  • ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.
  • تراوح عدد الآفات بين بضع آفات إلى عدة آلاف.
  • يتطوّر الطفح في حوالي 10 أيام من بقع ذات قواعد مسطّحة إلى حويصلات صغيرة مملوءة بسائل، بثرات تليها، قشور تحتاج ثلاثة أسابيع لكي تختفي تماماً.

ولفت بدران، أن خلال فترة العدوى، المصاب قادر على نقل المرض لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد ظهور الأعراض.

طرق الوقاية من جدري القرود

أما عن طرق الوقاية، أكد أن الذين تم تطعيمهم ضد الجدري، يتمتعون ببعض الحماية ضد المرض، حيث أن تعزيز المناعة يقلل من حدة وفترة المرض والمضاعفات، كما أن من طرق الوقاية هو تقييد نقل الثدييات الأفريقية الصغيرة والقردة أو التعامل معها، وتجنب الاتصال غير المحمي بالحيوانات البرية، وطهي جميع الأطعمة التي تحتوي على لحوم أو أجزاء حيوانية جيدًا قبل تناولها.

وطالب المخالطين للمرضى، الحد من التفاعلات الاجتماعية، والتباعد الجسدى، مع عزل المصابين، وعدم مشاركة بياضات الأسرة، أو المناشف، أو الملابس، أو أدوات الطعام، وتنظيف وتعقيم الأسطح والأشياء التي تتعرض للمس، واستخدام الكمامة حال التعامل مع الآخرين، وغسل الأيدى بالماء والصابون.

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة

 

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