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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية تبحث تحسين خدمات التأمين الشامل مع أعضاء النواب والشيوخ بالأقصر

صدى البلد

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفدا برلمانيا رفيع المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر،  بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وضم الوفد البرلماني، كلًا من الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وعضو بالمجلس عن محافظة الأقصر،والدكتور محمد بهجت الصن، و باهي أمين، وأحمد إدريس، وأماني الشعولي، أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ومحمد عبدالعليم، ووائل زكريا، أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر.

وتوجه الدكتور أحمد السبكي، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على جهودهم المبذولة ودورهم المتميز في التواصل الفعال والمستمر مع الشارع المصري الذي يمثلونه، لضمان حصولهم على أفضل الخدمات والرعاية الصحية، وتغطية كافة احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية.

وناقش اللقاء، عدد من الآراء والمقترحات حول استمرارية تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، الأمر الذي من شأنه يمثل رجع صدي المنتفع حول الخدمة، والذي يمثله أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدى قيادة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد الوفد البرلماني رفيع المستوى، بجهود هيئة الرعاية الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لأول مرة داخل نطاق المحافظة تيسيرًا على المنتفعين، ووصولًا لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد ضرورة التواصل الفعال والمستمر مع المواطن المصري وممثليه لضمان رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وبما يتماشى مع سياسات الهيئة للوقوف المباشر على آراء المنتفعين حول خدمات المنظومة لاستمرارية الارتقاء بها، مشيرًا إلى أن المواطن هو المقياس الحقيقي لمستوى خدمات التأمين الصحي الشامل، والهدف الثمين للمنظومة.

وشارك في استقبال الوفد البرلماني من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الاتصال السياسي بالهيئة، والدكتور أحمد عاشور، مسئول بإدارة الإتصال السياسي بالهيئة.

وزير الصحة الشيوخ النواب الدكتور محمد العماري أماني الشعولي محافظة الاقصر

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