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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يثمن إشادة رئيس الصين بدور مصر في تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط

صدى البلد

قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ،  ان القمم الصينية الثلاثة المقامة فى السعودية والتى تشارك بها مصر، و بحضور الرئيس الصينى، شى جين بينغ ،  تأتي لوضع بوادر مستقبل مشترك بين الدول العربية الصين .

وأعرب النائب النائب مصطفي سالمان ، عن  تطلعه للعمل المشترك بين مصر والصين خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، خاصةً في ظل روابط الصداقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني.

كما ثمن عضو مجلس الشيوخ ، إشادة  الرئيس الصينى ، شى جين بينغ ، بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين في إقامة شراكة صينية عربي، مما يؤكد على ثقل الدور الإقليمي والدولي لمصر فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأشاد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ،  ببيان قادة دول مجلس التعاون الخليجي على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن تحركات القيادة السياسية المصرية  برئاسة  الرئيس السيسى فى المحافل الإقليمية والدولية ، تؤكد  على ريادة مصر وثقلها الدبلوماسى وقدرتها على التعاطي مع كل المعطيات الخارجية الطارثة، وأن تحركات الرئاسة المصرية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الشريكة في المحيط الإقليمي والدولي .

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