الانتهاء من الانتخابات الطلابية .. المشاركة فى المبادرة العالمية لمكافحة الفساد | نشاط جامعة القاهرة الأسبوعي

الخشت:

الجامعة بالتعاون مع الرقابة الادارية استحدثت أول برنامج ماجستير فى الحوكمة ومكافحة الفساد وأول جامعة طبقت الشمول المالى لتحقيق أقصى درجات الشفافية

عبد الله طه رئيسًا للاتحاد وفاطمة الزهراء نائبًا و 7 أمناء للجان العليا

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ اخبار جامعة القاهرة ، وفي هذا الملف يرصد موقع صدى البلد حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة على مدار الأسبوع.

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية في أجواء ديمقراطية شفافة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والتي فاز فيها الطالب عبد الله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراءكلية التربيةللطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان المنياوي منسق أسرة مبادرة من أجل مصر جامعة القاهرة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التجربة أثبتت أن من يشتركون في الأنشطة الطلابية يكونون أكثر نجاحا في الحياة العملية، موضحًا أن هذه المشاركة تصنع جزءا من شخصية الطالب، وتؤهله للعمل في إطار الفريق، وتربي لديه مهارات العمل الجماعي في أي مجال من مجالات الحياة العملية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الانتخابات الطلابية داخل الكليات مرت بهدوء وفقًا لقواعد النزاهة والشفافية والالتزام بأخلاقيات الممارسة الديمقراطية من جانب الطلاب للتعبير عن آرائهم وهذا ماعهدناه دائمًا من طلاب الجامعة، مؤكدًا ضرورة أن يُدرك الطلاب قيمة جامعة القاهرة وضرورة الحفاظ دائمًا علي أسم ومكانة الجامعة التي هي فى صدارة الجامعات المصرية قولاً وفعلًا.

ومن جانبه أضاف الدكتور جمال الشاذلي، أن الوطن له قيمة عُظمى لابد أن يدركها الجميع ويجب إعطاؤه حقه وأن يقوم الجميع بدوره تجاه هذا الوطن لأن من لايعرف قيمة وطنه لايستحق أن يعيش على أرضه، موجهًا الطلاب بضرورة معرفة الأخطار الداخلية والخارجية التي تُهدد الوطن وضرورة التصدي لها من أجل الحفاظ علي أمن وسلامة هذا الوطن، قائلًا: "أنتم شباب الوطن الذين يحملون رايته الخفاقة في المستقبل".

على الجانب الأخر ، تشارك جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في المبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب "مبادرة جريس"، وهي المبادرة التي يتبناها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات برئاسة الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ويتم تنفيذها داخل عدد من الجامعات المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وبتوجيه من القيادة السياسية المصرية، ومن المقرر أن تستمر أنشطة المبادرة حتى شهر يوليو 2023.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة وضعت خطة لتنفيذ أنشطة مبادرة جريس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال الفترة من 7-15 ديسمبر 2022، مؤكدًا أن ثقافة نبذ الفساد تحتاج إلى مزيد من التعزيز داخل الجامعات وذلك من خلال دمج مكافحة الفساد في التعليم لكي يصبح الشباب قادة النزاهة في المستقبل.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق وزارة التعليم العالي في المبادرة، إن خطة الأنشطة التي وضعتها الجامعة للمشاركة في المبادرة تتضمن تنظيم برنامج توعوي للطلاب حول ميثاق الطالب الجامعي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يوم الأربعاء 7 ديسمبر، وماراثون رياضي للطلاب يوم الجمعة 9 ديسمبر، وبرنامج توعوي للجهاز الإداري بالجامعة حول الحوكمة ومكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي، إلى جانب قيام الجامعة بتنظيم معرض فني لرسومات تعبر عن جهود الدولة في مكافحة الفساد يوم الاثنين 12 ديسمبر، وتنظيم مسابقة ثقافية للطلاب تتضمن أسئلة تتعلق بمكافحة الفساد وآليات مواجهته يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، كما سيتم تنظيم يوم توعوي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حول الحوكمة ومكافحة الفساد في المؤسسات الجامعية يوم الأربعاء 14 ديسمبر، وإطلاق مسابقة فنية لتصميم أفضل شعار وملصق لمكافحة الفساد.