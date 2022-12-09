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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | كروس أوفر جديدة بمصر .. أفضل 5 في سوق المستعمل

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

للشراء من الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ  MG ZS بالدولار

تعتبر السيارة الرياضية MG ZS “أم جي” أحد أبرز إصدارات العلامة التجارية الصينية المرشحة للاستيراد من الخارج، وتتميز بالعديد من التجهيزات، ومواصفات الأمن والسلامة، وتتوفر بـ 3 فئات.

 

زيادة 275 ألف جنيه لأسعار سكودا كاروك موديل 2022 | صور

شهدت الأسعار الرسمية للسيارة سكودا كاروك موديل 2022 زيادة جديدة تصل الى 275 ألف جنيه، وتتوفر في السوق المصري بثلاثة فئات هي AMBITION و DYNAMIC و STYL، وتعتبر أشهر إصدارات الشركة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

بداية من 444 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر|صور

تتميز سيارات الكروس أوفر بتصميمها الرياضي وارتفاعها عن الأرض مما يجعلها مناسبة للسير على الطرق الوعرة، وأقل عرض للتأثر بالمطبات، كما تأتي بمقصورة واسعة مقارنة بسيارات السيدان والهاتشباك، بالإضافة لمساحة التخزين المناسبة للرحلات الطويلة.

 

الأقل بين سيارات الـSUV.. قيمة الوديعة البنكية لـ رينو داستر بالدولار

حصلت السيارة رينو داستر على أقل قيمة للوديعة البنكية الخاصة بمبادرة استيراد سيارات المغتربين من الخارج بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" ، وبلغت 2,447 دولار فقط لموديل 2019.

 

بـ170 ألف جنيه.. اشتري شيفروليه لانوس مستعملة| صور

طرحت سيارة لانوس 1 لأول مرة في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل أسم العلامة التجارية الكورية دايو، وأستمر انتاجها حتى عام 2000، ثم تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء عدة تحديثات على التصميم الخارجي، وفي عام 2008 انتقلت ملكية الشركة لعلامة شيفروليه الأمريكية وتحول أسم السيارة لشيفروليه لانوس. 

 

سوق المستعمل.. جيلي امجراند بـ 180 ألف جنيه.. صور

تشتهر العلامة التجارية الصينية جيلي بإصداراتها الاقتصادية في السوق المصري والتي يأتي على رأسها سيارة جيلي امجراند، وقدمت السيارة بالعديد من الإصدارات وحققت نجاحاً ملحوظاً.

 

بقيمة 5 مليارات دولار.. هيونداي تستثمر في بطاريات السيارات الكهربائية

ستشترك هيونداي و SK On في بناء مصنع للبطاريات الكهربائية في مقاطعة بارتو، جورجيا، وسيتراوح الاستثمار في المصنع بين 4 و 5 مليارات دولار، وسيتم افتتاح المنشأة بحلول عام 2025، وسيخلق الموقع ما يقدر بنحو 3500 فرصة عمل جديدة، وسيعمل على تزويد مصانع هيونداي في الولايات المتحدة بالبطاريات اللزمة.

 

أفضل 5 سيارات مستعملة تحت سعر 180 ألف جنيه| صور

شهدت أسعار السيارات الجديدة زيادات رسمية كبيرة مؤخراً في السوق المصري، بالإضافة لفرض قيمة إضافية غير رسمية "الأوفر برايس" مما زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة، والتي تعتبر حل اقتصادي بديل.  

السيارات الكهربائية سيارات مستعملة جيلي امجراند شيفروليه لانوس رينو داستر كروس اوفر سكودا كاروك mg zs

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