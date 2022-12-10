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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة وترشيد الاستهلاك

إصلاح غرف الكهرباء
إصلاح غرف الكهرباء بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة ترشيدا للاستهلاك، مؤكدا على إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

وفي هذا الصدد ، قام المختصون في حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى حيث تم إنارة  8 كشافات ، و تأمين الأعمدة بتركيب 15 باب عامود جانبي ، وخلع وتركيب عامودين  حديد ، و رفع عامود زخرفي ،  وصيانة الكابلات الأرضية و الشبكات الهوائية  وتدعيم مرفق الإنارة بتركيب شبكة هوائية ، كابل هرزا 2 × 16 بامتداد 30 متر ، وشبكة أخري مماثلة لها بطول 150 متر بطريق الكورنيش والمعمورة البلد قبلي وإنارة كشافات عزب الهلالية، الكوبانية ، منشية الأوقاف. 

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ونفذ حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى استهدفت صيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات حيث تم إطلاق التيار الكهربائي علي  عدد 60 عامود إضاءة عامة بكشاف ليد 150 وات بشارع الغرفة التجارية بمحطة الرمل كما تم صيانة وإنارة الكشافات خلف مبني أدارة الجامعة بالشاطبي ،وانارة 12 عامود بكشافات ليد وكذا صيانة شارع محمد باشا يكن وشجرة الدر وتركيب  4  كشافات، وصيانة الأعمدة و الشبكة الهوائية بمدخل ابيس ابو الخير تجاه قرية أبيس 8 . 

وشهد حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى أعمال إحلال وتجديد الأعمدة والكشافات ورفع 35 مستوى الإنارة العامة بشارع الغرفة التجارية حيث تم تركيب 35 عامود ديكوري لعدد 6 كشافات ديكورية ليد ، ومد وتركيب كابلات التغذية وإزالة الأعمدة القديمة كما تم صيانة 6 كشافات بحارة الناضوري ، وانارة كشاف صوديوم بحارة ام الشهداء - تيمور ، كما تم إنارة الجزء المطفأ بشارع جعفر ووسليم البشري .

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