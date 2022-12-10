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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 37 محضرا لمحال مخالفة خلال حملات جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية

حملات رقابية بالإسكندرية
حملات رقابية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية  لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعارالسلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع التلاعب والمغالاة بالأسعار حرصا على الصالح العام ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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كما أوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة لصالح المواطنين والتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أنه في نفس التوقيت تقوم الأجهزة الرقابية وعلى رأسها فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بقيادة  اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع،  بشن حملات رقابية مكثفة ويومية على الأسواق بجميع الأحياء لمنع استغلال بعض التجار سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.

وقال الشريف؛ أنه خلال حملات جهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضي تم المرور على 402 منشأة تجارية وتحرير 37 محضر، وذلك بعد أن ورد عدة شكاوى من بعض المستهلكين يتضررون فيها من قيام بعض المحال ببيع سلعة الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد له، بالإضافة إلى عدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن، كما تم ضبط 336 كجم من زيوت الطعام مجهولة المصدر بأحد المخازن بمنطقة رابعة الناصرية.

ومن جانبه أشار اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح أنه تم ضبط 10 محال تقوم ببيع السلع الغذائية وخاصة الأرز الأبيض بأزيد من السعر المحدد، كما تم ضبط 13 محل لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير للمستهلكين وتضليلهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن، مضيفا أنه تم ضبط 25 بالتة سكر بأحد مخازن التعبئة بمنطقة العامرية للقيام بإستخدام علامة تجارية غير مرخصة. وتم تحرير المحاضر اللازمة قبل المخالفين وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الازم قبلهم.

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