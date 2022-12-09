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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ووفد جامعة الإسكندرية يتفقدون مركز استدامة للتدريب والتطوير

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والوفد المرافق له من أساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وممثلي نقابة المهندسين بكفر الشيخ برئاسة المهندسة بثينة الحسيني، نقيب المهندسين، مركز استدامة للتدريب والتطوير في إطار اعدادهم لمشروع تخرج عن تطوير وتنمية مدن البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

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وقدم  كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، عرض تقديمي لمكتسبات التدريب خلال الفترة من ٢٠٢٠-٢٠٢٢، والشراكات الاستراتيجية في مجال التدريب والاستشارات، وأهمها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، و تناول ما يقدمه المركز  من حزم تدريبية من فئات متنوعة تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ، تطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية ، التدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه، كما يقدم المركز في أحد فروعه خدمات التدريب لشباب الخريجين والطلاب على برامج التحول الرقمي وتقنيات التحول الرقمي.

كما تناول ما يضمه المركز من قاعات تدريبية مجهزة بطاقة استيعابية 165 متدرب إجمالا، والمركز يعد أول مركز تدريب حكومي على مستوى الجمهورية والمستوى المحلي والإقليمي بإمكانات رقمية عالية الجودة تتمثل في أحدث شاشات عرض تفاعلية Interactive smart board  وأجهزة حاسب آلي بمواصفات قياسية داخل المعمل الرقمي بالمركز وأنظمة صوتيات ومرئيات متطورة، والمركز مزود بنظام شاشات تفاعلية رقمية digital signage  لعرض تفاصيل الفعاليات التدريبية بالقاعات التدريبية.

 

وأعرب وفد جامعة الإسكندرية بما يقدمه مركز استدامة للتدريب والتطوير من  استخدامه لأحدث نظم التدريب، وما يضمه  من حزم تدريبية تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ، وتطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية ، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه.

التنمية المحلية محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ التحول الرقمي جامعة الإسكندرية كفر الشيخ

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