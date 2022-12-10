محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ1590 حالة في قافلة لقرية الكُنيسة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، ومديرية الصحة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية الكنيسة مركز الفشن، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال ـ الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وسط إجراءات وقائية مشددة.

وشملت أعمال القافلة الكشف على 1593 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، وإحالة 48 لمعمل الدم، ومعمل طفيليات 34 حالة ، وحالات الأشعة 11، واستصدار 2 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 4 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج، وإجراء موجات فوق صوتية لـ52 حالة

كما تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،وعن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا ،السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 104 مواطنا.

من ناحيته أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، التي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.