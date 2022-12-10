اتعاكست فى الشارع وزوجي عاقبني..الإفتاء: على المرأة أن تكون فطنة وذكية فى الأمور التى تخبر بها زوجها

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه ببرنامج “ الدنيا بخير”، المذاع عبر قناة الحياة، مضمون السؤال:" لو اتعاكست فى الشارع زوجي يعاقبني ومعاملته معي اصحبت جافة اعمل ايه "؟.

ليرد “عثمان”، قائلاً:" أن يوجد أشياء لا يلزم على المرأة ان تخبرها لزوجها، طالما ان الزوجة على دراية بان زوجها من الممكن ان يقلل من إخباره بشيء معين، ومن الممكن أن يكون لديه سوء تصرف في علاج بعض الأمور، مُشيراً انه على العبد أن لا يسيء تصرفات الغير طالما الأمور تكون في وضوح، فالحلال بين.

ناصحا كل زوجة: “عليك ان تخبري زوجك بأمر يكون مشكوكا فيه، ومن الممكن ان تبتعد الزوجة عن هذا الأمر دون إخبار زوجها، ويجب ان يكون لدى المرأة نوع من الفطنة والذكاء في الأمور التي من الممكن ان تخبر بها زوجها والأمور التي لا تخبر بها زوجها، وكذلك ايضًا هذا الكلام موجه للزوج”.

وأشار أن عدم تعبير الزوج بما في داخله تجاه زوجته يسبب احيانا تدميرا للحياة الاسرية وتجعل المرأة أذنيها مفتحة انها تسمح كلمة لطيفة من خارج المنزل، منبهًا الزوج بأن زوجتك تحتاج لان تسمع منك كلمة طيبة، ولا يبخل الزوج ابدًا بإسماع زوجته كلمة طيبة.