بعد هدفه في البرتغال| يوسف النصيري يُزاحم الثلاثي العربي على الهداف التاريخي للمونديال

كتب المغربي يوسف النصيري، نجم إشبيلية الإسباني، التاريخ، مع منتخب بلاده، في بطولة كأس العالم 2022، المُقامة في دولة قطر.

ونجح يوسف النصيري في تسجيل الهدف الأول لمنتخب المغرب، أمام البرتغال، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، في إطار ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

النصيري يصبح الهداف التاريخي لمنتخب المغرب

ووفقاً لشبكة “سكواكا” المسئولة عن إحصائيات كرة القدم؛ فإن المغربي يوسف النصيري، أصبح الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في المونديال، برصيد 3 أهداف.

وأشارت الشبكة، إلى أن يوسف النصيري، يُزاحم السعوديان: سامي الجابر، وسالم الدوسري، والتونسي وهبي الخزري، على لقب الهداف التاريخي للعرب في المونديال.