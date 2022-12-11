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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحث العلمي تستضيف خبيرا أمريكيا للحديث عن مجال الحاضنات التكنولوجية.. اليوم

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى

أعلنت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استضافة الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل، خبير في مجال الحاضنات التكنولوجية، وذلك اليوم الأحد الموافق 11 /12 /2022 في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

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ويفتتح اللقاء الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، ويأتي ذلك في اطار التعاون المستدام بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الفولبرايت وفي ضوء تبنى الوزارة مشروع أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة في إطار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ولائحته التنفيذية .

كما تأتي استضافة الخبراء لتعظيم الاستفادة من خبراتهم في ضوء رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتفعيل مخرجات البحث العلمي واحتضان الأفكار الواعدة لتخليق تكنولوجيات وطنية والارتقاء بالاقتصاد القومي.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الخبير الأمريكي الدكتور تيريك تيدويل مجال الحاضنات التكنولوجية الدكتور محمود صقر Jobs Education

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