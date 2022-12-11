متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 11-12-2022

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك التابعة للقطاع الخاص بمستهل تداولات اليوم الأحد الموافق 11-12-2022؛ نحو 24.58 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع.

وفقا لتقارير مصرفية فقد وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من بنوك القطاع الخاص أبرزها " قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB،فيصل الاسلامي،" .

سعر البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مسجلا 24.56 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع مع أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 11-12-2022

ووسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.59 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني".

استقرار الأسعار

ودخل سعر سعر الدولار في استقراره لليوم الثالث علي التوالي في البنوك العاملة بالسوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد .

معدلات التضخم



وزاد التضخم بمقدار 2.2% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر 2021 إذ سجل 0.5%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم عن ارتفاع معدل التضخم الشهري الي 2.3% في نوفمبر الماضي مقابل 0.1% في نفس الشهر من العام السابق ومقارنة بنحو 2.6% في أكتوبر السابق له .



أقل سعر



بلغ أقل سعر دولار في البنوك نحو 24.54 جنهيا للشاء و 24.64 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول"

وسجل ثاني أقل سعر للدولار نحو 24.55 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الامارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، بلوم".

ارتفاع الودائع

وفي أغسطس الماضي، قفزت ودائع البنوك إلي 7.64 تريليون جنيه مقابل 7.5 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 7.37 تريليون جنيه في يونيو 2022.

وبذلك زادت ودائع الحكومة، بنهاية أغسطس الماضي إلي 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.54 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، وبعد أن كانت 1.49 تريليون جنيه في يونيو 2022.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار في البنوك المصرية في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 11-12-2022؛ نحو ب 24.6 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع .

وبحسب تقارير مصرفية فقد سجل أعلي سعر دولار في عدد من بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " ميد بنك، المشرق، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الاسلامي".

وفي تصريحات سابقة أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري بمقدار 0.3% خلال نوفمبر الماضي مسجلا 2.7% مقارنة بما كان عليه التضخم في أكتوبر السابق له إذ وصل إلي 3%.