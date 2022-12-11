شبح الحرب الأوكرانية يخيم عليه.. حفل جوائز نوبل يعود بعد توقف عامين

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تقريرا جاء من خلاله، يجتمع الحائزون على جوائز نوبل في العاصمة السويدية ستوكهولم حفل بالحضور الشخصي تعقبه مأدبة رسمية، للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تقليص المراسم في العامين الماضيين.

ويحضر العديد من الفائزين في العامين الماضيين حفل هذا العام فضلاً عن الفائزين في 2022. وفي العام الماضي على سبيل المثال، أقيم حفل لكن بدون أن يحضر الفائزون وتسلموا ميدالياتهم في بلدانهم.

وتُمنح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظل سرية لخمسين عاماً مقبلة، فيما تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة.

تجنب أزمة اقتصادية

من بين الفائزين لعام 2022 بن برنانكي وهو رئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي وحاز مع خبيري الاقتصاد دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيج على جائزة نوبل للاقتصاد لأبحاثهم حول كيفية تجنب أزمة اقتصادية أعمق عبر دعم البنوك المتعثرة.



