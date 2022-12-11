عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية: تشغيل عيادة مسائية جديدة في مستشفى الجمهورية

افتتاح عيادة مسائية
افتتاح عيادة مسائية بمستشفى الجمهورية

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى الجمهورية العام، تشغيل عيادة جديدة ضمن العيادات المسائية المتميزة بالمستشفى، وهى عيادة الجهاز الهضمي والمناظير يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الثانية وحتى الرابعة مساءً.

باب رزق 2.. أول معرض خيري لذوي الهمم بكورنيش الإسكندرية

في يومهم العالمي.. محافظ الإسكندرية يشارك ذوي الهمم إحدى فعاليات المهرجان السنوي

وذكرت مديرية الصحة في الإسكندرية، في بيان اليوم، أن عيادة الجهاز الهضمي والمناظير تأتي لتكون العيادة السادسة ضمن العيادات المسائية المتميزة بمستشفى الجمهورية بعد أن سبق الإعلان عن تشغيل خمس عيادات أخرى هي عيادة الكلى وعيادة إصابات الملاعب وعيادة الروماتويد وأمراض المناعة وعيادة أسنان الأطفال، وعيادة الجلدية. 

كانت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية سبق وأعلنت عن بدء تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة فى المستشفيات التابعة للمديرية بدءا من يوم السبت 12 نوفمبر الجاري تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية للطب العلاجي.

الاسكندرية وزارة الصحة الجهاز الهضمي ذوى الهمم محافظ الاسكندرية امراض المناعة الشئون الصحية مديرية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

السبب الحقيقي وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء والتحقيق معه في الموسيقيين

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

ترشيحاتنا

مشيدا بأداء المغرب.. رضا عبدالعال يغني على الهواء لـ عبدالباسط حمودة

وسط قلق أوروبي.. صربيا تخطط لنشر قوات عسكرية في إقليم كوسوفو الانفصالي

رضا عبدالعال: فيريرا يتحمل مسئولية رحيل الوردي.. والزمالك خسر| فيديو

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

ثواب بر الوالدين والإحسان إليهما.. من الأعمال المكفرة للخطايا

عند فوز منتخب بلادها.. ملكة جمال كرواتيا تعد الجمهور بمفاجأة| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

التقاء الثلوج بالرمال | صورة لـ شاطئ باليابان تزلزل مواقع التواصل ..شاهد

كسر فرحة فوز المغرب .. تفاصيل إصابة رومان غانم سايس

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ