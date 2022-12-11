صحة الإسكندرية: تشغيل عيادة مسائية جديدة في مستشفى الجمهورية

أعلن الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى الجمهورية العام، تشغيل عيادة جديدة ضمن العيادات المسائية المتميزة بالمستشفى، وهى عيادة الجهاز الهضمي والمناظير يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة الثانية وحتى الرابعة مساءً.

وذكرت مديرية الصحة في الإسكندرية، في بيان اليوم، أن عيادة الجهاز الهضمي والمناظير تأتي لتكون العيادة السادسة ضمن العيادات المسائية المتميزة بمستشفى الجمهورية بعد أن سبق الإعلان عن تشغيل خمس عيادات أخرى هي عيادة الكلى وعيادة إصابات الملاعب وعيادة الروماتويد وأمراض المناعة وعيادة أسنان الأطفال، وعيادة الجلدية.

كانت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية سبق وأعلنت عن بدء تشغيل العيادات المسائية التخصصية المميزة فى المستشفيات التابعة للمديرية بدءا من يوم السبت 12 نوفمبر الجاري تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية للطب العلاجي.