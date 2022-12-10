في يومهم العالمي.. محافظ الإسكندرية يشارك ذوي الهمم إحدى فعاليات المهرجان السنوي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فعاليات المهرجان السنوي باليوم العالمي لذوي الهمم لعام 2022 تحت عنوان "المجتمع المدني ومكتسبات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تم تنظيمها تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الإسكندرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني ( جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين) وذلك باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وفي كلمته؛ أكد اللواء محمد الشريف ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان له الفضل الأول في الاهتمام بذوي الهمم على مستوى المؤسسات والوزارات والمحافظات والمجتمع المدني، مشيرا إلى الدعم والرعاية التي توليه الدولة وخاصة بعد إطلاق السيد الرئيس عام 2018 عاماً لذوي الهمم.

وأضاف أن المحافظة حرصت على إتخاذ العديد من المبادرات الرائدة للاهتمام بذوى الهمم وتوفير احتياجاتهم على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه لصالح ذوي الهمم بالمحافظة هي حقوق لهم وليست مكتسبات.

وقدم المحافظ، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني متمثلة في جمعية قرية الأمل وجميع المشاركين في الفعاليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح ذوي الهمم، مشيداً بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

من جانبها، قدمت ندا ثابت الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه الدائم للجمعيات الأهلية وذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور ندا ثابت رئيس مجلس إدارة جمعية قرية الأمل، وممثل عن الأزهر بالإسكندرية، وممثل عن الكنيسة بالإسكندرية، وخليل محمد خليل مدير الإدارة العامة لشئون الإعاقة بوزارة التضامن، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان شرف مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والمهتمين بذوي الهمم بالإسكندرية.

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