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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

تقام اليوم مباريات مؤجلات الجولة الثالثة والرابعة من بطولة الدوري الممتاز ولعل ابرزها مواجهة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة مساء . 

موعد مباريات الدوري المصري


غزل المحلة vs الداخلية – الساعة 2:45 عصرا - قناة on time sport

طلائع الجيش vs المصري البورسعيدي – الساعة 5 مساء - قناة on time sport                

سموحة vs المقاولون العرب – الساعة 5 مساء - قناة 2 on time sport                

الزمالك vs بيراميدز – الساعة 7 مساء - قناة on time sport

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من 5 مباريات لعبها ،بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة .

الدوري المصري الدوري الزمالك بيراميدز

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