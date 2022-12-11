مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم مباريات مؤجلات الجولة الثالثة والرابعة من بطولة الدوري الممتاز ولعل ابرزها مواجهة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة مساء .

موعد مباريات الدوري المصري



غزل المحلة vs الداخلية – الساعة 2:45 عصرا - قناة on time sport

طلائع الجيش vs المصري البورسعيدي – الساعة 5 مساء - قناة on time sport

سموحة vs المقاولون العرب – الساعة 5 مساء - قناة 2 on time sport

الزمالك vs بيراميدز – الساعة 7 مساء - قناة on time sport

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من 5 مباريات لعبها ،بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة .