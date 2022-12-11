استشاري أمراض صدرية: كلوسيز يحمي من تقلبات الفصول الحادة..فيديو

أكد الدكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الصدرية والباطنة، أن مرحلة انتقال الفصول تسبب الأمراض الفيروسية خاصة البرد والإنفلونزا، خاصة لفئات الأطفال وكبار السن.

وقال مصطفى حامد، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"،أن انتقال الفصول من الممكن أن يسبب مضاعفات حادة، ولكن في اوقات الفصول الرسمية تقل تلك المضاعفات.

يحتوي على الفيتامينات

وتابع استشاري الأمراض الصدرية والباطنة، أن الفيروسات والبكتريا تنشط بأنتقال الفصول، لذا فان الحصول على "الكلوسيز" هاك في تلك الأوقات لأنه يقوي جهاز المناعة إضافة إلى أنه يحتوي على الفيتامينات “أ و ”د " و الأوميجا 3.