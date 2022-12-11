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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب زيادة الوزن.. أعراض قصور الغدة الدرقية والسيطرة عليها في الشتاء

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية ، فأنت تعرف الأعراض جيدًا: جفاف الجلد ، والتعب ، والإمساك ، والاكتئاب ، والشعور بالبرد. 

تقول سارة نديم ، الأستاذة المساعدة في طب الغدد الصماء في مستشفى جامعة الآغا خان في باكستان: "إن أفضل نصيحة للتحكم في قصور الغدة الدرقية لديك هي تناول دواء الغدة الدرقية بانتظام". 

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من الناحية المثالية ، إذا كنت تتناول الجرعة المناسبة من الدواء البديل لهرمون الغدة الدرقية ، يجب أن تشعر بالعودة إلى الحالة "الطبيعية" مع عدم وجود أعراض متبقية في غضون شهرين .

ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكنك تجربتها بالإضافة إلى تناول الدواء للمساعدة في تخفيف أعراض قصور الغدة الدرقية.

السيطرة على الغدة الدرقية في الشتاء

ارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لحصول الجسم على التدفئة التي يحتاجها، لأن المصابين بتصور الغدة الدرقية يشعرون بالبرد أكثر من غيرهم .

توصى جمعية الجلد الأمريكية بوضع مرطبات على البشرة الجافة عدة مرات في اليوم لحبس الماء في بشرتك وخاصة بعد الاستحمام أو الاستحمام أو غسل يديك، كما يوصون باختيار المرطبات الخالية من الكحول والتي لا تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

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