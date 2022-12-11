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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أمني: عقوبة حقوق الحيوان تصل لـ سنة حبس مع الشغل| فيديو

حقوق الحيوان
حقوق الحيوان

أكد اللواء محمد نور ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، أن هناك قانونا مصريا يحمي  حقوق الحيوان  من التعذيب والقتل ، ونص على عقوبة الحبس من يوم وحتى سنة مع الشغل ، وهناك مراجعة تشريعية للغرامة لزيادتها عن 200 جنيه .

وأوضح اللواء محمد نور ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن هناك جهات منوطة لصيد الكلاب المسعورة من الشوارع في حالة ابلاغ المواطنين ، وتعرضهم على الطب البيطري ، مشيرا إلى وزارة الداخلية تتابع السوشيال ميديا يوميا للوقوف على نبض الشارع ، ومنع التحريض على العنف .

وتابع : العملية غير متوركة .. وفيه قانون .. وأجهزة منوط بها قياس نبض الشارع وعرضه على المسؤولين .

 

حقوق الحيوان توك شو اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق برنامج صباحك مصري عقوبة تعذيب الحيوان

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