خبير أمني: عقوبة حقوق الحيوان تصل لـ سنة حبس مع الشغل| فيديو

أكد اللواء محمد نور ، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، أن هناك قانونا مصريا يحمي حقوق الحيوان من التعذيب والقتل ، ونص على عقوبة الحبس من يوم وحتى سنة مع الشغل ، وهناك مراجعة تشريعية للغرامة لزيادتها عن 200 جنيه .

وأوضح اللواء محمد نور ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن هناك جهات منوطة لصيد الكلاب المسعورة من الشوارع في حالة ابلاغ المواطنين ، وتعرضهم على الطب البيطري ، مشيرا إلى وزارة الداخلية تتابع السوشيال ميديا يوميا للوقوف على نبض الشارع ، ومنع التحريض على العنف .

وتابع : العملية غير متوركة .. وفيه قانون .. وأجهزة منوط بها قياس نبض الشارع وعرضه على المسؤولين .