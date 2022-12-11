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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ياسين بونو حارس المغرب بعد الفوز على البرتغال

بونو
بونو

أبدى ياسين بونو حارس منتخب المغرب، سعادته بعد الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد والتأهل إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.


ونشر ياسين بونو صور له عبر حسابه علي موقع انستجرام: وعلق قائلا "عقليتنا استثنائية"  وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

 

ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم .

 

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وافريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

 

 

 

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البرتغال منتخب المغرب كأس العالم بطولة كأس العالم أول تعليق المغربي ياسين بونو

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