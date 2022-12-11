الاعتداء على امرأة مسلمة بفينينسيا الإيطالية .. ومرصد الأزهر: تغليظ العقوبات الحل

تداولت بعض الصحف الإيطالية أنباء عن تعرض امرأة مسلمة من أصول بنغالية (29 عامًا) للضرب على يد ثلاثة نساء في مدينة "فينيتسيا" شمال شرق إيطاليا، وذلك لارتدائها النقاب. ووفق التقرير الطبي فإن المرأة تحتاج إلى خمسة أيام حتى تتعافى، وقدمت المعتدى عليها شكوى إلى رجال الشرطة.



وتعقيبًا على هذا الاعتداء العنصري، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه لا فرق بين جرائم الكراهية والإرهاب، فالآثار الناجمة عنهما واحدة من حيث استهداف الآمنين وإدخال الذعر في قلوبهم وتهديد حياتهم وبث الفرقة والتشتت داخل المجتمعات؛ لذا يجب تغليظ العقوبات للحد من هذه الجرائم واتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء كافة أشكال العنصرية والتحيز ضد الآخرين.