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رئيس التحرير
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أخبار البلد

المدير الفني لمنتخب مصر للإسكواش: سعداء باستضافة بطولة العالم بـ نادي مدينتي

صدى البلد

قالت إنجي خير الله المدير الفني لمنتخب مصر للإسكواش، إن المنتخب يضم أفضل 4 لاعبات في العالم ، وهن نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، ونور الشربيني، المصنفة الثانية، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم، ونجح المنتخب في الفوز بالبطولة في آخر نسخة أقيمت عام 2018، ونطمح في فوزها بالنسخة الحالية.

وأوضحت "خير الله"، أن آخر مرة أقيمت بطولة كأس العالم للإسكواش عام 2008، وكنت وقتها كابتن المنتخب وحققنا البطولة لأول مرة، متابعة أن بطولة كأس العالم للإسكواش تجربة مختلفة عن البطولات الأخرى الفردي، ومصر تحتل الصدارة في تصنيف السيدات، وحان الوقت لاستضافتها مرة ثانية.

وأشادت إنجي خير الله، بمجمع ملاعب الإسكواش بنادي مدينتي الرياضي، قائلة إن مجمع نادي مدينتي للإسكواش يعتبر من أكبر وأفضل مجمعات ملاعب الإسكواش في مصر، ويضم ملاعب زجاجية وأرضية متنوعة إضافة إلى ملعب زجاجي يوفر مدرجات للمشجعين، مما يسمح بتواجد عدد كبير من المشجعين لتشجيع المنتخب المصري، كما أشادت بنادي مدينتي الرياضي بما يضمه من مرافق وملاعب على أعلى مستوى.

وتابعت :"نحن سعداء بوجود ناد كبير مثل نادي مدينتي الرياضي يستطيع استضافة بطولات عالمية".

وانطلقت بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات (فرق) 2022، بنادي مدينتي الرياضي، بمشاركة 17 منتخبًا، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

وتعد بطولة العالم لفرق الإسكواش سيدات 2022 النسخة رقم 22 من تاريخ البطولة، والتي انطلقت نسختها الأولى عام 1979، وتعد أستراليا أكثر دولة حصداً للبطولة بـ 9 ألقاب، ويأتي المنتخب الإنجليزي في المرتبة الثانية بـ 7 ألقاب، ثم المنتخب المصري بـ 4 ألقاب، والمملكة المتحدة ببطولة واحدة.

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش إقامة بطولة العالم 2022 بنادي مدينتي الرياضي، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم 11 ملعباً، بالإضافة إلي ملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 1200 مشجع، بالإضافة إلى امتلاك نادي مدينتي بنية تحتية ومنشآت رياضية تم إنشاؤها وفق المواصفات الدولية ، ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والقارية والعالمية لمختلف الألعاب الرياضية .

وتأتي استضافة نادي مدينتى الرياضي لبطولة كأس العالم للاسكواش بعد أسابيع قليلة من استضافة نادي مدينتي للجولف لبطولة السلسلة الدولية للجولف "الاشيان تور" الشهر الماضي، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية .

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