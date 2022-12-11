المصريين الأحرار يلتقي مدراء مستشفيات الجيزة لبحث التعاون لخدمة المواطن

زارت لجنة خدمه المواطنين المركزية لحزب المصريين الأحرار عددًا من مستشفيات محافظة الجيزة لتفقد حالتها وفتح سبـُل التعاون لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والشارع المصرى.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ومتابعة وحيد وجيه رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا.



حيث تفقدت اللجنة مستشفى الصدر بإمبابة، والمستشفى المركزى، مستشفى الموظفين، و معهد القلب وغيرها.

ضم وفد الحزب وحيد وجيه رئيس لجنة خدمة المواطنين، وجرجس وليم مسؤول اللجنة لقطاع الجيزة والفيوم، وبيتر نصر مساعد مسؤول محافظة القاهرة، وعفاف شكري مسؤول اللجنة بحي إمبابة.

والتقي وفد الحزب مع الدكتور محمد أمر الله مدير مستشفى صدر إمبابة ، والدكتور عبد الله عبده وكيل المستشفى المركزي ، والدكتور محمد جمال نائب مدير مستشفى الموظفين، والدكتور أحمد كامل نائب عميد معهد القلب، وعددا من المدراء الإداريين بالمستشفيات.

وعرض وفد الحزب الأنشطة والخدمات والمساعدات التي يقدمها للمواطنين مجانا والتعاون مع الجهات المختصة الطبية وغيرها لتقديم أفضل صورة للخدمات للمواطن، وأهمية التعاون البناء لخدمة البلاد وبخاصة في منظومة الصحة.