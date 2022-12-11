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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شلبي يتقدم للزمالك بالهدف الأول أمام بيراميدز فى الدوري الممتاز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول أمام بيراميدز، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري المصري نسخة موسم (2022 - 2023).

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 3 بعد كرة عرضية من زيزو من ركنية ويقابلها مصطفى شلبي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتصطدم بدفاع بيراميدز وتهز الشباك.

وشهد تشكيل الزمالك اعتماد فيريرا على المهاجم الشاب يوسف حسن ليقود هجوم الفريق الأبيض أساسيًا للمرة الأولى في الموسم الحالي منذ التعاقد معه من جانب نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حارس المرمى: محمدعواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثى - حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - سيد عبد الله.

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفي شلبي.

خط الهجوم: يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - نبيل عماد - سيف جعفر - يوسف إبراهيم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

وكان الزمالك عاد لطريق الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع برصيد (11 نقطة) بفارق أربع نقاط عن الأهلي متصدر المسابقة بالعلامة الكاملة، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد (11 نقطة) بفارق الأهداف عن الزمالك

نادي الزمالك بيراميدز الدوري المصري مصطفى شلبي يوسف حسن

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