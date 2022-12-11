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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصريحات الرئيس الصيني تؤكد أهمية دور مصر في المنطقة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

ثمن النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إشادة الزعيم الصيني، شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بالدور المصري المتنامي في المنطقة والذي يحافظ على أمنها واستقرارها، قائلا إن تصريحات الرئيس الصيني تؤكد على بروز الدور المصري في المنطقة والإحساس به عالميا.

ونوه نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، بما ذكره الرئيس الصينى، خلال القمة المصرية الصينية، بدور مصر بقيادة الرئيس السيسى فى تعزيز الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط، وهو الدور الذي تعول عليه الصين فى إقامة شراكة صينية عربية.

وأضاف وكيل دينية الشيوخ، أن القمة العربية الصينية في الرياض، خطوة كبرى وضخمة في اطار تعزيز التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، مشددا على أن الصين تخطو بقوة للمستقبل كقوة عظمى، وتعزيز العلاقات معها مكسب للجميع.

في سياق متصل، قال نسيم إنه يحسب للرئيس السيسي قيامه بتمتين علاقات مصر الدولية مع كافة القوى العالمية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو الصين أو فرنسا أو روسيا أو غيرها من القوى الكبرى.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية بالسعودية، يؤكد على دور مصر والحرص على الاستماع لرأيها ورؤيتها في مختلف قضايا المنطقة.

الصين الرئيس السيسي مجلس الشيوخ دينية الشيوخ مصر

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