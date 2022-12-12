حصاد 2022 .. أكبر عمليات اختراق وتسريب بيانات حدثت هذا العام

واجه العالم في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات الإلكترونية، وتسريب البيانات، ومع مشارف عام 2022 على الانتهاء تم تسجيل أكثر من 4100 انتهاك للبيانات تم الكشف عنها في منذ بداية العام حتى هذه اللحظة، الأمر الذي كان له تأثيرا كبيرا على ما يقرب من 22 مليار سجل.

وذكرت مجلة Security Magazine ، أن الاختراقات وعمليات التسريب التي حدثت العام الحالي 2022 من المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم بزيادة تصل إلى 5 % ، ونعرض أكبر عمليات تسريب للبيانات وحوادث اختراق حدثت منذ بداية هذا العام.

اتهام تويتر بالتستر على خرق البيانات الذي يؤثر على الملايين



وحذر خبير الأمن السيبراني، تشاد لودر، من خرق بيانات في موقع تويتر Twitter، زعم أنه أثر على ملايين المستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث ادعى لودر أن خرق البيانات حدث في العام الماضي 2021، ولكن لم يتم الإبلاغ عنه من قبل.

وأكد تويتر سابقًا حدوث خرق للبيانات أثر على ملايين حسابات المستخدمين في يوليو 2022 ، ومع ذلك ، ذكر لودر أن هذا "لا يمكن" أن يكون نفس الانتهاك الذي أبلغت عنه الشركة في يوليو، ووفقًا لـ لودر ، فإن البيانات من خرق نوفمبر "ليست هي نفسها" التي شوهدت في خرق يوليو ، لأنها في "تنسيق مختلف تمامًا" ولديها "حسابات مختلفة متأثرة".

تسريب أكثر من 1.2 مليون رقم بطاقة ائتمان على منتدى للقرصنة



وفي 12 أكتوبر 2022 ، أصدر سوق البطاقات الائتمانية BidenCash تفاصيل 1.2 مليون بطاقة ائتمان مجانًا، حيث احتوي ملف تم نشره على الموقع على معلومات حول بطاقات الائتمان التي تنتهي صلاحيتها بين 2023 و 2026 ، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى اللازمة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.

وسبق أن سرب BidenCash تفاصيل الآلاف من بطاقات الائتمان في يونيو 2022 كوسيلة للترويج للموقع، ونظرًا لأن سوق البطاقات قد أُجبر على إطلاق عناوين URL جديدة بعد ثلاثة أشهر في سبتمبر بعد تعرضه لسلسلة من هجمات DDoS ، اقترح بعض خبراء الأمن السيبراني أن هذا الإصدار الجديد من التفاصيل قد يكون محاولة أخرى للإعلان، وفقا لـ Cyber Security Hub.

البيانات الشخصية والطبية لـ 11 مليون شخص تم الوصول إليهم في خرق بيانات Optus



وعانت شركة الاتصالات الأسترالية Optus من خرق للبيانات في 22 سبتمبر 2022 أدى إلى الوصول إلى تفاصيل 11 مليون عميل، حيث تضمنت المعلومات التي تم الوصول إليها أسماء العملاء وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين المنزل ورخصة القيادة وأرقام جواز السفر وأرقام معرفات Medicare الطبية.

وتم نشر الملفات التي تحتوي على هذه المعلومات السرية على منتدى القرصنة بعد أن رفضت Optus دفع فدية طلبها المخترقون، الذين طالبوا بدفع 2000 دولار أسترالي.

محاولة بيع بيانات 500 مليون مستخدم واتساب على الدارك ويب



وفي 16 نوفمبر 2022 ، نشر أحد المقرصنين مجموعة بيانات إلى BreachForums تحتوي على ما زعموا أنها معلومات شخصية محدثة لـ 487 مليون مستخدم واتساب من 84 دولة، حيث زعم أنه من بين 487 مليون سجل توجد تفاصيل 32 مليون مستخدم أمريكي و 11 مليون مستخدم بريطاني وستة ملايين مستخدم ألماني، إلا أن مسئولي واتساب نفوا أن مثل هذه البيانات قد تم تسريبها.

سرقة بيانات 9.7 مليون شخص في تسريب بيانات Medibank



وفي 13 أكتوبر 2022 ، اكتشف مزود الرعاية الصحية والتأمين الأسترالي Medibank بعض "النشاط غير المعتاد" على أنظمته الداخلية، حيث تم اكتشاف وصول غير مصرح به إلى البيانات وسرقها لـ 9.7 مليون عميل سابق وحالي.

وتضمنت البيانات معلومات سرية ومحددة بشكل شخصي عن الإجراءات الطبية، وبعد رفض الشركة الرضوخ للمقرصن لدفع الفدية ، حيث أصدر المخترق ملفات تحتوي على بيانات العملاء الذين سعوا للحصول على علاج طبي لفيروس نقص المناعة البشرية أو إدمان المخدرات أو تعاطي الكحول أو لقضايا الصحة العقلية مثل اضطرابات الأكل، وعمليات الإجهاض.