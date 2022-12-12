عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2022 .. أكبر عمليات اختراق وتسريب بيانات حدثت هذا العام

أكبر عمليات اختراق
أكبر عمليات اختراق وتسريب بيانات حدثت هذا العام

واجه العالم في السنوات القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الهجمات الإلكترونية، وتسريب البيانات، ومع مشارف عام 2022 على الانتهاء تم تسجيل أكثر من 4100 انتهاك للبيانات تم الكشف عنها في منذ بداية العام حتى هذه اللحظة، الأمر الذي كان له تأثيرا كبيرا على ما يقرب من 22 مليار سجل. 

 

وذكرت مجلة Security Magazine ، أن الاختراقات وعمليات التسريب التي حدثت العام الحالي 2022 من المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم بزيادة تصل إلى 5 % ، ونعرض أكبر عمليات تسريب للبيانات وحوادث اختراق حدثت منذ بداية هذا العام. 

يعمل بأندرويد 13.. تفاصيل اختراق سامسونج Galaxy S22 في 55 ثانية فقط

افعلها فورا.. ميزة في هواتف آيفون تخبرك إذا تم اختراق كلمة مرورك

تسريب بيانات.. خبير يوضح حقيقة اختراق تطبيق واتساب

تويتر تخفي الحقيقة.. اختراق يكشف بيانات 5.4 مليون مستخدم وبيعها مجانا

 اتهام تويتر بالتستر على خرق البيانات الذي يؤثر على الملايين


وحذر خبير الأمن السيبراني، تشاد لودر، من خرق بيانات في موقع تويتر Twitter، زعم أنه أثر على ملايين المستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث ادعى لودر أن خرق البيانات حدث في العام الماضي 2021، ولكن لم يتم الإبلاغ عنه من قبل. 

 

وأكد تويتر سابقًا حدوث خرق للبيانات أثر على ملايين حسابات المستخدمين في يوليو 2022 ، ومع ذلك ، ذكر لودر أن هذا "لا يمكن" أن يكون نفس الانتهاك الذي أبلغت عنه الشركة في يوليو، ووفقًا لـ لودر ، فإن البيانات من خرق نوفمبر "ليست هي نفسها" التي شوهدت في خرق يوليو ، لأنها في "تنسيق مختلف تمامًا" ولديها "حسابات مختلفة متأثرة". 

 

تسريب أكثر من 1.2 مليون رقم بطاقة ائتمان على منتدى للقرصنة


وفي 12 أكتوبر 2022 ، أصدر سوق البطاقات الائتمانية BidenCash تفاصيل 1.2 مليون بطاقة ائتمان مجانًا، حيث احتوي ملف تم نشره على الموقع على معلومات حول بطاقات الائتمان التي تنتهي صلاحيتها بين 2023 و 2026 ، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى اللازمة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.

 

وسبق أن سرب BidenCash تفاصيل الآلاف من بطاقات الائتمان في يونيو 2022 كوسيلة للترويج للموقع، ونظرًا لأن سوق البطاقات قد أُجبر على إطلاق عناوين URL جديدة بعد ثلاثة أشهر في سبتمبر بعد تعرضه لسلسلة من هجمات DDoS ، اقترح بعض خبراء الأمن السيبراني أن هذا الإصدار الجديد من التفاصيل قد يكون محاولة أخرى للإعلان، وفقا لـ Cyber Security Hub. 

 

البيانات الشخصية والطبية لـ 11 مليون شخص تم الوصول إليهم في خرق بيانات Optus


وعانت شركة الاتصالات الأسترالية Optus من خرق للبيانات في 22 سبتمبر 2022 أدى إلى الوصول إلى تفاصيل 11 مليون عميل، حيث تضمنت المعلومات التي تم الوصول إليها أسماء العملاء وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين المنزل ورخصة القيادة وأرقام جواز السفر وأرقام معرفات Medicare الطبية.

 

وتم نشر الملفات التي تحتوي على هذه المعلومات السرية على منتدى القرصنة بعد أن رفضت Optus دفع فدية طلبها المخترقون، الذين طالبوا بدفع 2000 دولار أسترالي. 

 

محاولة بيع بيانات 500 مليون مستخدم واتساب على الدارك ويب 


وفي 16 نوفمبر 2022 ، نشر أحد المقرصنين مجموعة بيانات إلى BreachForums تحتوي على ما زعموا أنها معلومات شخصية محدثة لـ 487 مليون مستخدم واتساب من 84 دولة، حيث زعم أنه من بين 487 مليون سجل توجد تفاصيل 32 مليون مستخدم أمريكي و 11 مليون مستخدم بريطاني وستة ملايين مستخدم ألماني، إلا أن مسئولي واتساب نفوا أن مثل هذه البيانات قد تم تسريبها. 

 

سرقة بيانات 9.7 مليون شخص في تسريب بيانات Medibank


وفي 13 أكتوبر 2022 ، اكتشف مزود الرعاية الصحية والتأمين الأسترالي Medibank بعض "النشاط غير المعتاد" على أنظمته الداخلية، حيث تم اكتشاف وصول غير مصرح به إلى البيانات وسرقها لـ 9.7 مليون عميل سابق وحالي. 

 

وتضمنت البيانات معلومات سرية ومحددة بشكل شخصي عن الإجراءات الطبية، وبعد رفض الشركة الرضوخ للمقرصن لدفع الفدية ، حيث أصدر المخترق ملفات تحتوي على بيانات العملاء الذين سعوا للحصول على علاج طبي لفيروس نقص المناعة البشرية أو إدمان المخدرات أو تعاطي الكحول أو لقضايا الصحة العقلية مثل اضطرابات الأكل، وعمليات الإجهاض. 

الهجمات الإلكترونية تسريب البيانات انتهاك البيانات أكبر عمليات تسريب للبيانات حوادث الاختراق في 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف وابنتها

ترشيحاتنا

رغم الخلافات الحامية.. الأمير ويليام وهاري يطبقان تقلبدا ملكيا

ورطة وأزمة في نهاية المشوار.. كواليس عقاب عبد الله السعيد من بيراميدز

ما هي أعمال آخر ساعة قبل الفجر؟.. اعرف أفضل 7 عبادات

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء للمريض.. النبي أوصى بـ 8 كلمات للشفاء من أي داء

اتحداني وهسافر البلد في ثواني.. عباس بيسو يكشف أسرار ألعاب السحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ