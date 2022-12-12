اتحاد الكرة يحيل قضية مراهنات مباراة قنا وطامية للنيابة العامة.. تفاصيل صادمة

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة مدوية، بشأن وجود مراهنات في الدرجة الثانية في مباراة طامية وقنا، بعدما تسربت مكالمة بشأن تلك المراهنات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة etc:"اتحاد الكرة ناقش هذا الامر، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة، وكل من يثبت إدانته سيتم تحويله للجنة الانضباط".

وأضاف: "هناك شركات اجنبية قامت باصطياد بعض الشباب هنا في مصر من أجل الحديث مع لاعبين في القسم الثاني وعرض رشاوي عليهم لتفويت اللقاءات".

وأكمل: "هناك قضية كبرى حاليا، والمراهنات أزمة كبيرة تضرب الكرة المصرية".