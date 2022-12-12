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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"حكايات آدم".. يوميات مرئية من واقع الحياة يعرضها مرصد الأزهر لتوعية الأطفال

حكايات آدم
حكايات آدم

يطلق مرصد الأزهر مجموعة جديدة من إنتاجه المرئي تحت عنوان "حكايات آدم" والتي تحاكي حياة طفل صغير يُدعى "آدم" يتعرض لبعض المواقف التي تثير الكثير من التساؤلات في ذهنه ويبحث عن إجابة لها.

حكايات آدم للأطفال

 ورأى مرصد الأزهر أهمية إنتاج محتوى بسيط يلائم الفئات العمرية الصغيرة ويقدم لهم إجابات وافية على هذه التساؤلات بدلًا من لجوئهم إلى الفضاء الإلكتروني الذي يروج خلاله بعض المتطرفين أفكارهم ويحرفون الكثير من المفاهيم الدينية بما يخدم أيديولوجيتهم الهدامة للمجتمعات.


ومن الموضوعات التي تناقشها يوميات "حكايات آدم" تهنئة أهل الكتاب بالتزامن مع قرب حلول رأس العام الجديد 2023م والذي يصاحبه إصدار التنظيمات الإرهابية بيانات مهددة لهم ومتوعدة لمن يقدمون التهنئة لهم.


كما تناقش اليوميات أيضًا عدة قضايا منها مسألة تدمير الآثار، والعلاقة بين المسيحية والإسلامية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإنساني.


وعن يوميات "حكايات آدم"، تقول د رهام سلامة مدير مرصد الأزهر، إن فكرته تقوم على معالجة شبهة واحدة في كل حلقة من خلال شخصية الطفل "آدم" الذي يتعرض لهذه الشبهات من خلال مشاهدة التلفاز أو من الواقع الحياتي المحيط به، والذي ينقل تساؤلاته لمعلمه الشيخ "شمس" الذي يجيبه بأسلوب سهل يستطيع من يشاهد هذه اليوميات أن يفهمها مهما كانت فئته العمرية، لا سيّما وأن الردود مدعومة بالأدلة الشرعية.

الأزهر مرصد الأزهر حكايات آدم حكايات آدم للأطفال رهام سلامة مشاهدة التلفاز تهنئة أهل الكتاب رأس العام الجديد

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