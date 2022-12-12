رصف طريق قويسنا - شبين الكوم بتقنية FDR وتكلفة 80 مليون جنيه

قام اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية اليوم بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال بطريق قويسنا- شبين الكوم المزدوج، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.



وأشار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بوسط الدلتا بأنه يتم رصف الطريق بتقنية FDR بإجمالى أطوال 13 كيلو متر وبنسبة تنفيذ 80% وبتكلفة تقديرية بلغت80 مليون جنيه، ومن المقرر نهو الأعمال نهاية يناير القادم .





وشدد المحافظ على الشركة ببذل المزيد من الجهد لسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة للرصف.



وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة ورصف طريق مصنع الغزل امتداد صبرى أبو علم بحى غرب بطول 550متر وبتكلفة 5 مليون جنيه ، بحضور مدير مديرية الطرق ، والمستشار الهندسي ، ورئيس حى غرب ، حيث تم تغطية الترعة كونها مصدر تلوث وإنشاء طريق مزدوج بالمنطقة وجزيرة وسطى وأرصفة جانبية ورصفهم ببلاط الإنترلوك لخدمة أهالى المنطقة ، وتم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس بالطريق وجارى التجهيز لوضع الطبقة السطحية النهائية ومن المقرر أن يتم تركيب أعمدة ديكورية وزراعة الأشجار.

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق

محافظ المنوفية يتفقد رصف الطرق