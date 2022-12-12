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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضم 7 جهات.. “الشيوخ” يناقش تشكيل مجموعة ثقافية تابعة لمجلس الوزراء

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير حول "أهمية التناغم بين الخطابين الإعلامى والثقافى فى مواجهة الأزمات".

واقترح الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تشكيل جهة تضم الجهات المعنية بنشر الوعي الإعلامي والثقافي في مواجهة الأزمات من خلال تشكيل لجنة وزاية تتبع رئاسة الوزراء تضم 7 جهات ووزارات منها وزارات التربية والتعليم والشباب والأوقاف والثقافة والجهات الإعلامية والأزهر والكنيسة تحت مظلة واحدة بمسمى المجموعة الثقافية على غرار المجموعة الاقتصادية.

وتابع عزمي إنه من الضروري وجود آلية تنظم بين الجهات والوزارات أهمها الإعلام والثقافة لتوصيل الرسالة الثقافية وتكوين برنامج تعاون مشترك وخطط طويلة وقصيرة المدى بين الإعلام والثقافة؛ مشددا على إنه لا انفصام ولا انعزال بين الإعلام والثقافة وأن الجميع في مركب واحدة.

وقال صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس مستقل لا يتبع مجلس الوزراء ودوره تنظيم الإعلام ومنح التراخيص والعمل على وجود إعلام قوي وتنموي، والمجلس لا يتدخل في المحتوى الإعلامي.

وأكد على أهمية التناغم والتعاون بين الإعلام والثقافة لمواجهة الأزمات والتحديات ومنها محاولة تغيير عاداتنا وتقاليدنا وخاصة النشئ والأطفال، موضحا إنه لابد أن يكون هناك ثناىية الإعلام والثقافة لمواجهة ما يحاك من خلال تقديم محتوى ثقافي لنشر الوعي يمثل ضرورة لزيادة الوعي، مشيرا إلى إن ذلك تأتي أهميته في ظل تفاقم الأزمات على كافة المستويات وبروز ما يعرف بإعلام الأزمات في عصر إعلام بلا حدود وأعلام الانترنت ومواجهة الافكار المتطرفة والارهابية.

الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الثقافة مجلس الوزراء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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