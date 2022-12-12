دخل موسوعة جينيس..حكاية طفل كازاخستاني يحمل طرف صناعي متحرك لأول مرة |صور

دخل بيكنور زانيبكولي، الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات من كازاخستان، كتاب جينيس للأرقام القياسية باعتباره صاحب أول ذراع اصطناعية متحركة من “ليجو” والتي يتم التحكم فيها بالقدم ، وفقًا لإصدار 2023 من الموسوعة.

حالة مرضية نادرة







ولد الطفل بتشوه خلقي منع أطرافه السفلية من النمو بشكل طبيعي، وهي حالة مرضية نادرة تُعرف باسم "تَفَقُّم الأطراف".

وبحسب وسائل إعلام محلية في كازاخستان، فإن الفضل في حصول الطفل "زانيبكولي" على الطرف الاصطناعي من العلامة التجارية الشهيرة "ليجو"، يعود إلى مراهق من أندورا يعاني من حالة مرضية مشابهة، يدعى ديفيد أغيلار.



وقرر ديفيد الذي يضع أطرافا اصطناعية من علامة "ليجو"، مساعدة الطفل زانيبكولي، فطوّر بمساعدة والديه، طرفين اصطناعيين جديدين من "ليجو"، مصممين خصيصًا لزانيبكولي، مع أداة تثبيت.

شهادتين من موسوعة جينيس





وكتب الطفل زانيبكولي في صفحته على موقع تويتر، أنه حصل على شهادتين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ بسبب الطرفين الاصطناعيين.



شكر الطفل في تغريدته صديقه ديفيد الذي طور له الطرفين وصممهما خصيصًا له.







ووضع "زانيبكولي" الطرفين الاصطناعيين لأول مرة بفرنسا في أغسطس 2021، وتحكم بتشغيلهما عن طريق قدمه.

وأصبح بإمكانه استخدام هذين الطرفين لالتقاط الأدوات ورفعها وحتى ثنيها، وكذلك استخدامها لبناء أشكال مختلفة بمكعبات "ليجو" بسهولة أكبر من استخدام الأطراف الاصطناعية التقليدية، التي تعد صيانتها مكلفة للغاية.

يُذكر أن الطفل زانيبكولي يمتلك موهبة في الغناء، إذ نال شهرة واسعة في كازاخستان وبعض دول أوروبا، بعد مشاركته العام الماضي في مسابقة الأغنية الأوروبية للأطفال "يوروفيجن"، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك إلى جانب الطفل الينور خمزين.



وحقق زانيبكولي في المسابقة آنذاك المرتبة الثامنة لأدائه أغنية أطفال شهيرة في كازاخستان، بعنوان "عالم القصص الخيالية".



وهذا العام ، أقيمت النسخة العشرين من مسابقة الأغنية السنوية في العاصمة الأرمينية يريفان ، حيث شارك ديفيد شارلين نيابة عن كازاخستان.