كله بسببهم.. زوج للقاضى: أسرة زوجتي غشونى وأخفوا عنى مرضها

محكمة الأسرة في دمنهور على موعد مع قضية غريبة فى تفاصيلها، وقف الزوج أمام القاضى يشرح تفاصيل دعوى حضانة ابنته.

سرد الزوج محمد .ع ، تفاصيل مأساوية أمام محكمة الأسرة في دمنهور، قائلا "أنه متزوج منذ سنة وأربعة أشهر، وأنه بعد ولادة زوجتى باسبوع، وكان ذلك قبل ثلاثة أشهر تقريبا ، مرضت زوجتي وأكتشفت أنها مريضة روماتيزم القلب وتحتاج لإجراء جراحة عاجلة لتغيير صمامين بالقلب".

زوج أمام محكمة الأسرة في دمنهور

وتابع الزوج أمام محكمة الأسرة في دمنهور، حجزت لها بالمستشفى لمدة أسبوع ولم اتخلى عنها، لكن المفاجأة أن الأطباء أكدوا معرفتهم بمرض زوجتى، وأنها كانت دائما التردد على المستشفى للعلاج بصحبة والدها، وبمواجهة زوجتى بكلام الاطباء، أنكرت هى وأهلها معرفتهم بالمرض.

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة، رغم ذلك لم اتخلى عنها، وتحملت جميع تكاليف علاجها وتقبلت ما حدث وأخبرت زوجتي أني لن أتخلى عنها حتى ولو لم يكن تربطنا طفلة، وهذا ما كان في قلبي تجاهها.

واشار الزوج الى انه بعد ذلك حدثت مشادة تليفونية بيني و زوجتي ووالدتها بسبب سوء اهتمامهم بابنتي وكانت زوجتي وقتها ببيت اهلها من اجل ان ترتاح ايام قليلة بعد العملية وانا من عرضت الفكرة عليها .

وتابع " ذهبت بعدها بايام بسيطة لاعادتها وابنتي الى البيت ، لكننى فوجئت برفضها هى واهلها العودة، واغلقوا الباب بوجهي ".

الزوج للقاضى : عالجتها ..ورفضت العودة معى للمنزل

وقال الزوج " ما احزنني سيدى لقاضى ان زوجتي وقفت بجوار اهلها ولم تتذكر المعاملة الطيبة لها مني منذ بداية الزواج ووقوفي الى جانبها منذ بداية مرضها ، حيث قمت باعمال المنزل معها ، حتى الكلمة كنت احسب لها الف حساب لكى لا تحزن ويؤثر عليها المرض".

وتابع “ بعد العملية ابلغت زوجتي تليفونيا أنني أرغب في عودتها الي لكنني فهمت من كلامها أن اهلها هم اصحاب القرار وابلغتها ايضا انني لن اتصالح معهم، ولن أرسل احدا من اجل الصلح.

وتابع الزوج أمام محكمة الأسرة في دمنهور، اخبرتها انه اذا كان اهلها يريدون ارجاعها الى، فليس لدي مانع وبيتها مفتوح ، بعدها تفاجأت بقيام زوجتي بازالة خط التليفون .. ووضعت شريحة اخرى وانقطع التواصل بيننا نهائيا".

الزوج طلب حضانة ابنته واتهم زوجته بعدم رعايتها

قدم الزوج التقارير الطبية التى تفيد مرض زوجته ، وطلب شهادة الاطباء الذين اجروا لها الجراحة ، والذين كانت تتابع معهم قبل الزواج "، مشيرا الى ان ابنته مريضة، ولاتقوم زوجته برعايتها على اكمل وجه، وأنه يخشى عليها فى حضانتهم ، لذلك طلب حضانتها ليقرر القاضى التأجيل لحضور الزوجة .