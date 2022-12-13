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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. قرار عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار.. ومفاجأة بشأن جدري القرود.. 11 شرطا لاستخدام الشيشة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

متحدث الخارجية: أجهزة الدولة انخرطت بتناغم كامل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية.


قرار عاجل من "التموين" لمواجهة ارتفاع الأسعار| فيديو
أكد إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحكومة تتابع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع في مصر.


متحدث الصحة: الارتفاعات في إصابات جدري القردة ظهرت منذ شهرين
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إعلان الوزارة عن إصابات جدري القردة حال ظهورها، يأتي في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية، بأن جدري القردة من الأمراض التي تستحق الانتباه.


تراخيص المحال العامة: 11 شرطا يجب تطبيقها للسماح باستخدام الشيشة.. فيديو
كشف محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن الأوراق المطلوبة واشتراطات ترخيص المحلات التجارية الجديدة.


بعد تصريحاته.. هل يتخد الفيفا إجراءات تأدبية بحق ميسي؟
إجراءات تأديبية بحق ميسي قد يتخذها الـ «فيفا» من بينها حرمانه من المشاركة في المباراة القادمة بين الأرجنتين وكرواتيا في دور نصف النهائي من كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر .


متلازمة "الشخص المتيبس".. معلومات صادمة عن المرض النادر الذي أصاب سيلين ديون
عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن مرض عصبي نادر يُسمى "الشخص المتيبس"، وهو عبارة عن اضطراب عصبي نادر.


طريقة انتقال عدوى جدري القرود للحالات المصابة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة ، أن جدرى القرود مرض وراثي  وفي الفترة الاخيرة ظهرت حالات إصابة فى اوروبا بافيروس ولكن معدلات الإصابة عالميا ضعيفة.


محامية ضحايا واقعة نصب بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل جديدة عن الاحتيال على موكليها

أكدت المحامية نهى الجندي، محامية عدد من ضحايا البلوجر، أن أحدى الضحايا حررت محضر ضد البلوجر الشهيرة وطليقها منذ 15 اكتوبر الماضي بتهمة النصب عليها في مبالغ مالية ولكن لا يمكن تحرير أي محضر إلا بدليل مادي على أرض الواقع.

التوك شو الموضوعات القضايا الهامة الساعات الماضية وزارة الخارجية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الخارجية الصحة منظمة الصحة وزارة الصحة

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