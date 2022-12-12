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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متلازمة "الشخص المتيبس".. معلومات صادمة عن المرض النادر الذي أصاب سيلين ديون

مرض الشخص المتيبس
مرض الشخص المتيبس

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن مرض عصبي نادر يُسمى "الشخص المتيبس"، وهو عبارة عن اضطراب عصبي نادر.

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وأوضح التقرير أن  متلازمة الشخص المتيبس  تظهر في شكل تصلب تدريجي للعضلات وتشنجها.

وتابع التقرير أن مرض الشخص المتيبس يؤدي إلى تشوهات وضعية وألم مزمن، ومن أعراضه الشائعة الظهر المنحني.

وأكمل التقرير أن  متلازمة الشخص المتيبس تصيب النساء بشكل أكبر من الرجال وقد يستغرق تشخيصه سنوات عدة .

ولفت التقرير إلى أن متلازمة الشخص المتيبس تصيب شخص واحد من كل مليون شخص ، ويعتقد الأطباء أنه مرتبط بنقص المناعة الذاتية ولكن بسبب ندرة الإصابة به لم يتم تحديد أسبابه بدقة ولا يوجد علاج للمرض حتى الأن.

ويذكر أن الفنانة العالمية سيلين ديون أعلنت إصابتها بمرض " الشخص المتيبس" بما أثر على أحبالها الصوتية وقدرها على المشي .

وقالت سيلين ديون في التقرير :" هذه التشنجات تؤثر على جوانب حياتي اليومية وتسبب صعوبات في المشي ولا تمسح لي باستخدام أحبالي الصوتية للغناء".

مرض الشخص المتيبس مرض عصبي اضطراب اخبار التوك شو

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