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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة انتقال عدوى جدري القرود للحالات المصابة في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل

جدري القرود
جدري القرود

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة ، أن جدرى القرود مرض وراثي  وفي الفترة الاخيرة ظهرت حالات إصابة فى اوروبا بافيروس ولكن معدلات الإصابة عالميا ضعيفة.

 

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متحدث الصحة: الارتفاعات في إصابات جدري القردة ظهرت منذ شهرين

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ليس جديد ولا سريع.. "الصحة" تعلن تفاصيل جديدة حول جدري القرود

 وأضاف  حسام عبد الغفار،  في مداخلة هاتفية مع برنامج “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي”، أن حالات الإصابة بجدري القرود في مصر مرتبطة بتاريخ سفر واختلاط لصيق بحالات مصابة بالعدوى.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن معدلات انتشار جدري القرود ليست مماثلة لفيروس كورونا، ومن الوارد انتقال العدوى عند ارتداء ملابس لشخص مصاب بالمرض لكن لم يتم رصد حالات انتقلت العدوى لها بهذه الطريقة".

لا داعى للقلق

وأكمل حسام عبد الغفار: " لا داعى للقلق أو الخوف من اكتشاف الإصابة، خاصة أن المرض ينتقل بالتلامس والاختلاط المباشر بالشخص المصاب"، مشددا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الصحة العامة .

الصحة جدري جدري القرود اخبار التوك شو الجدري

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