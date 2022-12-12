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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس اتحاد جامعة القاهرة: أتعهد بعدم التهاون في حقوق الطلاب

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

 قال الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، والطالب بكلية الإعلام الفرقة الرابعة، انه سوف يحرص على عدم التهاون والتقصير في منصبه حتى يكون جدير بالثقة الكبيرة التي حصلت عليها من قبل الطلاب، وانه لم يتهاون في المطالبة والسعي لأي حق من حقوق طالب من طلاب هذا الكيان الذي شرفت بتمثيله.

وصرح عرمش فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه سوف يقوم بالعمل الآن على إعداد خطة مع زملائه بمجلس الاتحاد مدعومة بوعود كثيرة من إدارة الجامعة  لتنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي.

وأضاف عرمش اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أنه سوف يسعى في المقام الأول إلي العمل علي التقرب من المجتمع الطلابي في المقام الأول وأن يوضح لهم دور الاتحاد وأنه هو الداعم الأول لهم داخل الجامعة وانه يجب علي أى طالب يواجه أى أزمة التوجه إليه علي الفور، لذلك سوف أعمل على فتح قنوات اتصال كثيرة بين الطلاب والاتحاد حتي يسهل التواصل بين الطلاب والاتحاد وأن ذلك سوف يتم من خلال الاعتماد علي منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وعلى تكثيف التواجد داخل كليات الجامعة.

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ووجه الطالب عبدالله عرمش الشكر لزملائه الذين صوتوا لي بالانتخابات على ثقتهم ودعمهم، متمنيا أن يكون خير ممثل للطلاب، موضحا أن قوام الجامعة هو طلابها، وخدمتهم هو الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا، وأنه سوف يعمل علي التواصل مع السلطة المختصة لتوصيل آراء الطلاب أو لحل المشكلات ولتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

أسدلت جامعة القاهرة الستار على الانتخابات الطلابية، أمس، في أجواء ديمقراطية شفافة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والتي فاز فيها الطالب عبد الله طه بكلية الإعلام برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية للطفولة المبكرة نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 4 طلاب على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وتم انتخاب 7 أمناء للجان العليا.

وجرت عملية الانتخاب على رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبا وطالبة من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان المنياوي منسق أسرة مبادرة من أجل مصر جامعة القاهرة.

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