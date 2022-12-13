ندوة بعنوان أهمية العمل التطوعي في دعم المجتمع والمشروعات القومية

تنظم كلية السياحة والفنادق ندوة بعنوان أهمية العمل التطوعى فى دعم المجتمع والمشروعات القومية يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022 وتحت رعاية الدكتور نجوى زعير عميد الكلية وتنفيذ قطاع شئون خدمة المجتمع وشئون البيئة برئاسة الدكتور غادة محمد وفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة بقاعة المناقشات بالكلية .



أكدت الدكتور نجوى زعيرعميد الكلية على أهمية دعم العمل الجاد والأخلاص فى العمل التطوعى وتأثيره الإيجابى الذى يعود على الفرد والأسرة والمجتمع مشيدة بالجهود المبذولة من قبل المبادارات الرئاسية " حياة كريمة" تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية فى مختلف المجالات وحث الطلاب والطالبات على ضرورة بذل الجهود والعمل والأجتهاد فى رفعة الوطن وسلامة أراضيه.



صرحت الدكتور نجوى زعير عن إيجابيات العمل التطوعى والتى تعمل على تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز مهارة الإندماج المجتمعى وزيادة تماسك نسيج المجتمع للمشاركة فى التطوع التى تزيد من إيجابية الطالب فى حياته العملية والشخصية .



وتقوم بتنفيذ الندوة الدكتور غادة وفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة والتى صرحت بأهمية العمل التطوعى فى دعم المجتمع والمشروعات القومية حيث تهدف الندوة على تحفيز الطلاب بما يحقق خدمة المجتمع ومحافظة الفيوم.



وسوف يحاضر فى تلك الندوة الدكتور آمال إبراهيم محمد المدير الإقليمى للموارد البشرية سبارك وإستشارى العلاقات الأسرية ورئيس مهرجان المرأة العربية والإبداع وصاحبة مبادرات يلا نلون مصر فى مدينة دهب ، مبادرة لونها بالأخضر، مبادرة برلمان الطفل المصرى ، مبادرة ضع كتابك المستخدم وأخيرًا مبادرة رخصة القيادة الأسرية وعضو مجلس علماء مصر ورئيس لجنة المرأة فى الإتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة والمدير الإقليمى سبارك للتدريب والتطوير.

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