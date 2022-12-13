مؤتمر علمي لمستشفى الصدر بالفيوم ومنظار جديد للشعب الهوائية

افتتح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم فعاليات اليوم العلمى الثانى لمستشفى الصدر ، بحضور الدكتور وجدى امين مدير عام الامراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان ، والدكتورةامال هاشم رئيس الادارة المركزية لاقاليم الصحة ، و الدكتورشريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى الدكتورة آلاء مصطفى وحش مدير مستشفى صدر الفيوم التى قدمت عرضا عن مستشفى الصدر والخدمات التى تقدمها ومنها تزويد المستشفى بمنظار للشعب الهوائية كما تم انشاء قسم للابحاث الاكلينيكية.

كما تحدثت عن تطوير المستشفى ونوهت على ان التطوير مستمر بالعيادات الخارجية ،ايضا احتياجات المستشفى وخططها المستقبلية لاضافة المزيد من الخدمات لصالح مواطني المحافظة

وأكد الدكتور حاتم جمال الدين وكيلوزارة الصحة فى كلمته على دعم وزارة الصحة والسكان لمستشفى الصدر وأشاد بالجهود التى تبذلها ادارة المستشفى وفريق العمل بها وهنأهم باليوم العلمى الثانى على التوالى متمنيا لهم مزيدا من التقدم والتطوير

ثم قدم الدكتو وجدى امين مدير عام الامراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان الشكر لجميع الحاضرين و هنأ المستشفى على التطوير والخدمات الجديدة واكد على دعمه الكامل للمستشفى ، ثم قدم عرضا عن موقف الدرن فى مصر واحدث بروتوكولات العلاج

و القى الدكتورمحمد صالح جمعة استاذ العناية المركزة بكلية طب الفيوم محاضرة عن استخدامات اجهزة التنفس فى الامراض الصدرية

و قدمت الدكتورةإيناس سيد استاذ الامراض الصدرية بكلية طب الفيوم محاضرة عن دور المنظار الشعبى فى تشخيص وعلاج امراض الرئة ، ثم ألقت الدكتورة ماريان صبرى رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية عن بروتوكول علاج الالتهاب الرئوى .

وفى الختام تم تقديم درع المستشفى الى الدكتور مدير عام الامراض الصدرية و الدكتور وكيل الوزارة وآخر الدكتور مدير العلاجى

كما قدمت مديرة المستشفى دروعا للسادة المحاضرين تقديرا لجهودهم ومشاركتهم فى إثراء هذا اليوم ، بالاضافة الى تقديم درع تكريم رئيسة التمريض بالمستشفى .

وحضر اليوم العلمى بعض مديرى ادارات المديرية (الجودة والعلاقات العامة والصيدلة والتدريب والدعم الفنى) ومسئول الدرن بالمديرية ومسئولة الايدز .

ffd86f85-876d-4e9a-8463-e38a58047d38

4e82b698-8e7a-4cfa-9e06-9794f66477a0

6a9e3621-d785-4c5d-b24e-97d2dfabbeef

604abbc3-574f-4660-bb27-25c43e23520a

897b528f-365b-41d4-a221-18b7080ab7dd

976db18b-40eb-47e8-9585-52ff226872d4

6932f120-f65c-4cf3-b312-6370713d9aee

b28e3503-6a0b-4764-80a9-fb9cb65300ae

bb36e3da-c421-4c1d-829e-24b0660ae77a

d9b3f545-21eb-4512-9243-9ea4db16fdc2

e02dd844-a15b-4ef8-8e8a-e999cd8ae180