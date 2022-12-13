هدد بفسخ التعاقد.. شرط عبدالله السعيد للاستمرار في بيراميدز.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه حزين للغاية لما يحدث لبعض اللاعبين الذين انتقلوا لنادي بيراميدز، خصوصا أحمد فتحي وعبدالله السعيد، مؤكدا أن هناك ختام مشوارهم مع الكرة سيكون "صامتًا".

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "عبدالله السعيد اشترط على مسئولي ناديه رفع عقوبة الـ250 ألف جنيه التي سبق وتم فرضها عليه وذلك مقابل استمراره في الموسم الجاري".

وأضاف: " عبد الله السعيد هدد بشكل واضح بفسخ التعاقد وذلك حال استمرار العقوبة المالية عليه وطلب من الإدارة رفع العقوبة".

وأكمل: "اتمنى حل الازمة بين ادارة بيراميدز والسعيد، فوجوده هام بالنسبة للفريق، وأتمنى تدخل مسئولي النادي لحل الأزمة".