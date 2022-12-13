على خطى الأهلي.. اتحاد الكرة يستهدف 1.5 مليار جنيه بعقد الرعاية الجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد الكرة المصري فتح الطريق أمام الرعاة الجدد للحصول على رعاية اتحاد الكرة، والذي ينتهى بنهاية هذا العام مع الشركة الراعية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن الاتحاد المصري يستهدف عقد رعاية هو الأعلى في تاريخه بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لمدة خمس مواسم، بزيادة أكثر من 3 أضعاف العقد القديم.

وأوضح: "آخر عقد رعاية وقعته الجبلاية كان في 2017 لمدة خمس سنوات مقابل 405 ملايين جنيه بواقع 81 مليون جنيه في السنة".

وأكمل: "الأهلي جعل الجميع يحلم بالوصول للمليار، ولو حدث ذلك في اتحاد الكرة علينا الوقوف احتراما لهم".

وزاد: "النادي الأهلي نادي منتج ومثمر، والدولة تكسب منه كثيرا، الدولة التي جميع الأراضي التي تتواجد حول فروع النادي في أي منطقة، بخلاف النادي الذي يقدم خدمات عديدة".